Un trabajo científico del que participó una profesional del Hospital Posadas fue distinguido con el premio Artículo de Investigación del Año 2026, otorgado por Movement Disorders International, una publicación de referencia en el estudio de los trastornos del movimiento.

La investigación tiene como coautora a la Lic. en Terapia Ocupacional María Fernanda López, neuropsicóloga del Servicio de Cirugía Neurofuncional del establecimiento, y se centró en el análisis del lenguaje de personas con enfermedad de Parkinson para obtener información sobre su estado cognitivo.

El estudio, titulado Fenotipado cognitivo de pacientes con enfermedad de Parkinson mediante análisis digital de las propiedades del habla, analizó ejercicios de fluidez verbal de 464 personas con esta enfermedad.

A través de herramientas de análisis digital y modelos de aprendizaje automático, el equipo identificó patrones en el lenguaje que podrían aportar nuevas herramientas para complementar la evaluación de las alteraciones cognitivas asociadas al Parkinson.

El trabajo contó con la aprobación de la Coordinación de Docencia e Investigación y del Comité de Ética del Hospital Posadas.

El reconocimiento internacional destaca el aporte de esta investigación al estudio de la enfermedad y a la búsqueda de nuevas herramientas para mejorar la evaluación y la calidad de vida de las personas con Parkinson.

Hospital Posadas