Denuncian despidos en una papelera del parque industrial La Reja y el no pago de indemnizaciones

Ocho trabajadores fueron despedidos por la Lelau Papelera, empresa ubicada en el parque industrial La Reja, cobre la calle Belisario Roldán, frente al cementerio municipal de Moreno. Los damnificados instalaron una carpa frente al ingreso al polo industrial, para hacer visible el reclamo, ya que no cobraron las indemnizaciones. Interviene el ministerio de Trabajo de la provincia, pero hasta el momento no tienen instalaciones. En el caso de Marcos Benítez, trabajó 12 años en la firma Toquel Cor, quienes vendieron la empresa a Lelau Papelera. Interviene en la entrevista Marcelo Pereyra, secretario adjunto del sindicato de Papeleros delegación Morón.