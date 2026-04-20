Acuerdo entre la UNM y Vélez para impulsar iniciativas académicas, deportivas y sociales

La Universidad Nacional de Moreno (UNM), representada por su rector Alejandro Robba, firmó un Acuerdo Marco de Cooperación con el Club Atlético Vélez Sarsfield, encabezado por su presidente Fabián Berlanga, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional en áreas de interés común.

Del encuentro también participaron Augusto Costa, vicepresidente del club; Gabriel Peornedo, tesorero; Noelia Fernández, prosecretaria; y Alejandro Otero, director-decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNM.

El convenio busca promover el desarrollo de iniciativas académicas, científicas, culturales y deportivas, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades de formación para ambas comunidades.

Entre los principales ejes de trabajo se destacan la realización de capacitaciones, prácticas preprofesionales, proyectos de investigación aplicada y actividades orientadas a la promoción de la salud, con foco en la inclusión, el bienestar y el deporte social.

Desde la UNM destacaron la importancia de este tipo de acuerdos para consolidar alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo integral y a la creación de espacios de participación conjunta.

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