General Rodríguez fortalece el cuidado ambiental con la inauguración de la oficina de guardaparques municipal

Este viernes, el intendente Mauro García, junto al secretario de Producción y Desarrollo, Juan Tedesco, y el director de Política Ambiental, Germán Tamagni, participó de la inauguración de la nueva oficina de Guardaparques Municipal, ubicada sobre la calle Teresa de Calcuta, en las inmediaciones del Polideportivo «Juan A. Ávila».

Este nuevo espacio se emplaza en un punto estratégico de la ciudad: donde finaliza el Caminador de la Salud y comienza la zona boscosa del Monte del Hospital.

Su ubicación permitirá una respuesta más rápida ante situaciones que afecten el ambiente, facilitando que vecinos y vecinas puedan dar aviso ante hechos como la tala ilegal o la disposición indebida de residuos.

La oficina se encuentra además en articulación directa con la nueva sede de la Dirección de Política Ambiental, situada en el ingreso al Polideportivo, fortaleciendo así las tareas de prevención, control y cuidado de los espacios verdes del distrito.

En esta primera etapa, se incorporaron tres guardaparques, a los que luego se le irán sumando nuevos integrantes para poder cubrir la tanto a lo que corresponde al Monte del Hospital, declarado como «Reserva de Interés Provincial», como a la futura Reserva Natural de General Rodríguez, consolidando una política ambiental sostenida en el tiempo.

Por otra parte, se informó que el sábado 18 de abril se llevará adelante una jornada de puesta en valor del Monte del Hospital, durante la cual los guardaparques trabajarán en la delimitación y señalización del sendero de seis kilómetros, además de realizar la entrega de plantines de la huerta municipal y semillas.

La actividad está organizada de manera conjunta por distintas áreas del Ejecutivo municipal, con la colaboración de diversas asociaciones civiles de la comunidad, entre ellas el Rotary Club, grupos scouts, guías y la organización de vecinos “No a la Tala”.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo las políticas de cuidado ambiental, promoviendo la participación comunitaria y el compromiso colectivo en la preservación de los recursos naturales.

Municipalidad de General Rodríguez