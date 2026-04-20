Hidratación: cuánta agua necesita el cuerpo y por qué es clave para la salud

El agua es el componente principal del cuerpo humano, ya que representa entre el 50% y el 70% del peso corporal.

Cada célula, tejido y órgano depende de ella para funcionar correctamente.

Sin embargo, especialistas advierten que muchas personas viven en un estado de deshidratación leve sin notarlo.

Por qué es fundamental beber agua

La hidratación cumple funciones esenciales para el organismo:

Regula la temperatura corporal a través de la sudoración.

Lubrica articulaciones y tejidos.

Permite la eliminación de desechos mediante los riñones y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Influye en el rendimiento cognitivo: la deshidratación leve puede causar fatiga, falta de concentración y problemas de memoria a corto plazo.

Contribuye a la salud de la piel, manteniendo su elasticidad y función protectora.cuánta agua hay que tomarAunque suele recomendarse beber unos 2 litros diarios, esta cifra es orientativa.

Las necesidades reales varían según distintos factores:

Peso y composición corporal

Nivel de actividad física

Condiciones climáticas

Estado de salud

De acuerdo con recomendaciones generales:

Hombres adultos: alrededor de 2,5 litros diarios

Mujeres adultas: alrededor de 2 litros

Niños (9 a 13 años): entre 1,9 y 2,1 litros

Embarazo y lactancia: se requieren entre 300 y 700 ml adicionales

Un dato importante es que no toda la hidratación proviene del agua que se bebe: cerca del 20% se obtiene a través de alimentos, especialmente frutas y verduras como sandía, pepino o tomate.

Recomendaciones para mantenerse hidratado

Llevar una botella de agua para facilitar el consumo diario

Saborizar el agua con limón, pepino o menta si resulta más agradable

No esperar a tener sed, ya que es una señal de deshidratación

Observar el color de la orina: un tono claro indica buena hidratación

Mantener una adecuada ingesta de agua, reduciendo el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas, es una de las formas más simples y accesibles de mejorar la salud general y los niveles de energía.