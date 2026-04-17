Denunciaron amenazas de tiroteos en varias escuelas de Moreno y General Rodríguez

En las últimas horas, al menos cuatro escuelas de Moreno y dos de General Rodríguez denunciaron que recibieron amenazas de tiroteos dentro del establecimiento. Aparecieron pintadas (como se ilustra en este artículo) en los baños de las instituciones educativas.

Este suceso se potenció en los últimos días a través de un reto viral en las redes sociales, según afirmaron los especialistas, y comenzó con la tragedia en Santa Fe. El 30 de marzo pasado en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, un menor de 15 años mató a un compañero de 13 años de un escopetazo.

Las escuelas de Moreno son la media Nº 1 “Manuel Belgrano”, la media 39 del centro del distrito, la media 33 del barrio San Carlos y la media 30 del barrio Moreno 2.000. En General Rodríguez son la Escuela Técnica “Javier Tapié” y la secundaria Nº 2. Nos han llegado versiones de situaciones similares en otros establecimientos, pero estos que mencionamos fueron los chequeados por distintas fuentes.

En todos los casos, los directivos activaron el protocolo y realizaron la denuncia. Además, emitieron comunicados. A modo de ejemplo, reproducimos el que emanó de la media 39 y que en líneas generales es similar a los demás:

“Estimadas familias:

Nos dirigimos a ustedes a fin de informar que en el día de la fecha se ha tomado conocimiento de un mensaje escrito en uno de los baños de la institución, el cual hace referencia a presunta situación de violencia que circula actualmente en redes sociales como parte de un “reto”.

Ante esta situación, la institución ha actuado de manera inmediata, activando los protocolos correspondientes y articulando con los equipos de orientación escolar y las autoridades pertinentes, a fin de abordar la situación de manera responsable y preventiva.

Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad: al momento no existe ningún indicio concreto que implique una situación de riesgo real dentro de la escuela. No obstante, se continuará trabajando activamente en el seguimiento del caso, priorizando el cuidado y bienestar de nuestros/as estudiantes.

Asimismo, consideramos fundamental el acompañamiento de las familias en el uso responsable de las redes sociales, promoviendo el diálogo con sus hijos/as sobre este tipo de contenidos, que pueden generar preocupación o malestar.

La escuela reafirma su compromiso con la construcción de un espacio seguro, de cuidado y respeto para todos y todas.

Ante cualquier inquietud, quedamos a disposición.

Atentamente,

Equipo Directivo EES N°39”

Cabe destacar que se trata de un delito. Está tipificado como intimidación pública (Art. 211 del Código Penal), castigado con penas de dos a seis años de prisión. Esta figura se aplica cuando se generan alarmas o temor colectivo, incluso si la amenaza es falsa, provocando la movilización de fuerzas de seguridad y el entorpecimiento de servicios.

Tiene el mismo artículo del Código Penal Argentino que las amenazas de bombas, advertencias lamentablemente usuales en las instituciones educativas. En el 2019, antes de la pandemia, se habían incrementado e intensificado. Hubo varios menores detenidos y condenados.

Ahora la modalidad cambió, pero el temor es el mismo. Las comunidades están conmocionadas. La justicia está recepcionando las denuncias y centralizándolas en la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Hasta que no se confirme la participación de menores de edad, seguirán en ese organismo. En este punto cabe recordar que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años recién entra en vigencia en septiembre de este año.

Oficialmente solo el municipio de General Rodríguez ha emitido un comunicado de prensa. En Moreno no publicaron nada para mantener informada a la población. Al menos hasta el momento.