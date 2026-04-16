Violento episodio en San Martín: una adolescente apuñaló a un compañero en la escuela

Un ataque ocurrió este jueves por la mañana en la localidad bonaerense de San Martín, donde una adolescente apuñaló a un compañero en la puerta de un establecimiento educativo.

El hecho tuvo lugar en el ingreso de la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, ubicada en la intersección de Sargento Cabral e Industria.

Según se informó, una alumna de primer año atacó con un arma blanca a un estudiante de tercer año, provocándole varias heridas.

Tras la agresión, la joven ingresó al edificio escolar y permaneció allí para evitar ser interceptada por otras personas que se encontraban en el lugar.

En tanto, se desplegó un operativo policial y el alumno herido fue trasladado al Hospital Castex para su atención.De acuerdo a las primeras informaciones, el adolescente se encuentra fuera de peligro.

Asimismo, trascendió que el ataque habría estado motivado por una situación de celos.La causa fue caratulada como “lesiones” e interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, que dispuso notificar a la menor y entregarla a sus progenitores.