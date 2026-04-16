Se entregaron más de 700 Pases Libres Multimodales

_Las credenciales garantizan el acceso libre y gratuito al transporte público a personas con discapacidad_

En el marco de una jornada de abordaje integral realizada en el Polideportivo Paso del Rey, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández junto al subsecretario de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires, Damián Contreras, entregó más de 700 Pases Libres Multimodales (PLM), credenciales que permiten el acceso libre y gratuito al transporte público en toda la provincia de Buenos Aires a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante.

Durante la actividad, la jefa comunal señaló: “Sé que es un alivio grande recibir este pase más allá de los operativos que se están haciendo, porque todo termina siendo caro, ¿no? viajar, pagar dos boletos, todo se hace muy muy cuesta arriba” y ante la situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus entornos familiares sostuvo que “vamos a tener que contenernos entre todos, apoyarnos, recurran al Municipio. Es muy difícil en este momento dar respuesta a todo porque cada vez hay más reclamos y menos recursos, pero nos tenemos a nosotros y eso es importante”.

La iniciativa, que se desarrolló en el marco de una política pública de acompañamiento integral, incluyó además servicios de salud a través de una posta sanitaria y asesoramiento en el marco del Programa Identidad, con gestión de turnos, eximición de pagos y acompañamiento a migrantes.

El Pase Libre Multimodal es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que funciona como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público.

Desde el Gobierno local, su gestión se realiza de manera cotidiana a través del Departamento de Acceso a Derechos de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y junto al Gobierno provincial.

Este pase, permite que las personas beneficiarias puedan utilizar sin costo alguno los servicios de transporte público en toda la provincia. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar la movilidad, la autonomía y el acceso a otros derechos, como la salud, la educación y el trabajo.

En 2025 se gestionaron 3.183 pases en el distrito, mientras que en lo que va de 2026 ya se alcanzaron 1.326 gestiones. Actualmente, el área atiende a un promedio de 130 personas por día, consolidándose como un espacio clave para el acceso a derechos.

Además de la tramitación del pase, desde el área se acompaña a las familias en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), en el acceso a la asistencia alimentaria y en otras condiciones materiales de vida. También se brinda asesoramiento en Pensiones No Contributivas, aunque desde 2023 no se registran nuevas altas por parte del Gobierno Nacional.En la jornada, estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Comunitario local, Lis Díaz; la directora de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas de la provincia de Buenos Aires, Sibila Botti; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández, autoridades municipales y provinciales, vecinas y vecinos.

Con esta iniciativa, el Estado local continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la inclusión, promoviendo el acceso a derechos y acercando respuestas integrales a la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno