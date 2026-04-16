Amenazas de tiroteos en las escuelas generan alerta en todo el país

En las últimas horas se registraron amenazas de posibles tiroteos en distintos establecimientos educativos del país, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad en varias jurisdicciones.

Los episodios se reportaron en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego, así como también en la Ciudad de Buenos Aires. En varios casos, los mensajes presentaban características similares, lo que incrementó la preocupación de las autoridades.

Algunas de las advertencias fueron detectadas a través de pintadas en paredes cercanas a instituciones educativas, con mensajes que alertaban sobre supuestos ataques en fechas específicas.

Entre ellos, se identificaron inscripciones con la leyenda: “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”.

Ante esta situación, se intensificaron los operativos preventivos y se reforzaron las medidas de control para evitar cualquier riesgo. Al mismo tiempo, se investiga si los hechos podrían estar vinculados a desafíos virales en redes sociales o si responden a amenazas concretas.

Como parte de la respuesta, se organizaron reuniones y se activaron protocolos para definir los pasos a seguir frente a este tipo de escenarios.

En paralelo, continúan las tareas de investigación y seguimiento de los casos detectados.

Las autoridades remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad ante este tipo de situaciones y sostienen el monitoreo permanente para resguardar la seguridad en el ámbito escolar.