Rescatan en Moreno animales que eran vendidos ilegalmente en la vía pública

El Municipio continúa desarrollando operativos de control para prevenir la comercialización ilegal de animales en rutas, calles principales y espacios públicos del distrito.

En ese marco, durante la jornada de ayer y a partir de una denuncia de vecinos, se realizó un procedimiento en Colectora Norte, donde fueron rescatados cinco conejos y una tortuga que estaban siendo ofrecidos para la venta.

Tras el procedimiento, los animales fueron trasladados y puestos a resguardo en la Granja La Aurora de Moreno, donde permanecen bajo cuidado.Desde el área correspondiente destacaron la importancia de denunciar este tipo de prácticas.

Quienes detecten situaciones similares pueden comunicarse vía WhatsApp al 2374-103887, línea que se solicita utilizar exclusivamente para reportar casos de venta ilegal de animales.Por otra parte, se informó que la Dirección de Control Integral en Vía Pública del IMDEL funciona en Bouchard 34, en Moreno centro, donde también se reciben consultas vinculadas a esta temática.

IMDEL Moreno