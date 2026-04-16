Comenzó el torneo regional de fútbol de los sindicatos de trabajadores municipales de la zona

Comenzó el torneo regional de fútbol de los sindicatos de trabajadores municipales de la zonaEn el predio del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, ubicado en el barrio Villa Malaver, se realizó la primera fecha del torneo de fútbol regional que convocó a gremios de los empleados comunales de la zona.

El campeonato se define el próximo sábado en General Rodríguez. Además, los representantes sindicales se refirieron a la situación económica y social de los distritos, de la provincia y de la Nación.

Entrevista con: Marcelo Cosme, sec. gral. SITRAM

Sergio Cabrera, sec. de Deportes del sindicato de MorónLuis Quiroga, tesorero del sindicato de Hurlingham

Víctor «Tito» Almaraz, sec. gral. del sindicato de General Rodríguez

Juan Carlos López, sec. gral. del sindicato de Ituzaingó

Mario Salcedo, sec. gral. del sindicato de MerloJuan Gambetta, sec. gral. del sindicato de Marcos Paz