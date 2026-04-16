Mariel Fernández visitó la Granja Andar de La Reja, institución que atraviesa una crisis por falta de financiamiento

_La intendenta de Moreno recorrió la institución dedicada a la inclusión de personas con discapacidad y expresó su preocupación ante el riesgo de cierre por la falta de financiamiento del Gobierno nacional_

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, visitó la Asociación Civil “Granja Andar”, ubicada en la localidad de La Reja, donde recorrió sus instalaciones junto a Raúl Lucero, Martín Lucero y Zulma Sosa, autoridades de la institución, en un contexto de preocupación ante el riesgo de cierre por la falta de financiamiento del Gobierno nacional.

Durante la recorrida, la jefa comunal destacó el rol de la organización en el distrito y a nivel nacional, al tiempo que advirtió sobre la situación que atraviesa el sector de discapacidad y expresó que: “Granja Andar es una institución muy prestigiosa en el país, por su trabajo, profesionalidad y compromiso, trabajan con personas con discapacidad y están realizando grandes esfuerzos para no cerrar. La situación es angustiante y requiere de mucha valentía”.

En ese marco, la intendenta cuestionó el contexto nacional y el impacto en las políticas públicas destinadas al sector: “Milei sos la política del descarte, y estás descartando seres humanos. Esto es imperdonable. Están aniquilando a las personas que más nos necesitan”.

La Granja Andar es una asociación civil, ubicada sobre Av. Aime Tschiffely 3565/99, con más de 40 años de trayectoria, dedicada a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad a través de distintos espacios como talleres productivos, artísticos y deportivos. Funciona como Centro de Día, Centro de Formación y Taller Protegido, con propuestas que incluyen panadería, vivero, huerta y servicios de catering.

Actualmente la situación es crítica y está en riesgo su continuidad.

Entre los principales factores se encuentran la deuda del programa Incluir Salud, que mantiene pagos adeudados desde octubre de 2025; aranceles desactualizados que no cubren los costos de funcionamiento; y dificultades estructurales vinculadas al incumplimiento de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.

En este contexto, organizaciones de todo el país impulsaron medidas de visibilización, como un cese de actividades, con el objetivo de exigir respuestas urgentes que permitan sostener estos espacios fundamentales para la comunidad.

De la visita también participaron la secretaria de Desarrollo Comunitario, Lis Díaz, y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández, trabajadoras y trabajadores, familias y personas que asisten a Granja Andar.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno