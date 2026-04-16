El municipio de General Rodríguez entregó notebooks para fortalecer la conectividad en la educación de adultos

El Municipio de General Rodríguez llevó adelante la entrega de una flota de 15 notebooks destinadas al CENS N° 451, institución de educación secundaria para adultos que funciona en la Escuela Secundaria N° 2.

Esta incorporación de equipamiento tecnológico permitirá fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de aprendizaje, facilitando además el trabajo en los espacios descentralizados donde el CENS desarrolla sus actividades, como la Escuela Secundaria N° 1 y la Escuela Primaria N° 10.

La entrega incluyó también un box tecnológico, que contribuirá a optimizar las herramientas pedagógicas y el acceso a recursos digitales para estudiantes y docentes, permitiendo que los equipos cuenten con espacios para traslado, almacenamiento, seguridad y recarga de baterías.

Del acto participaron el intendente Mauro García; la inspectora jefa distrital, Graciela Monsalvo; y la directora de Educación, Violeta Sueiro.

Con estas acciones, el Municipio continúa impulsando políticas públicas que promueven la inclusión digital y el acceso igualitario a la educación en todo el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez