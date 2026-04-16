El CISI brinda atención integral y especializada para infancias en Moreno

El centro funciona en el Polo Sanitario y está destinado a niñas y niños con desafíos en el desarrollo, enfermedades crónicas o en evaluación diagnóstica

El Municipio cuenta con el Centro Integral de Salud Infantil (CISI), un dispositivo clave en el sistema de salud local que brinda atención especializada, gratuita y programada para niñas y niños de 0 a 14 años, exclusivamente residentes de Moreno.

Está ubicado en el Polo Sanitario en Av. Del Libertador 750 y funciona de lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábados de 8 a 14 con una atención programada. Cada mes se abren turneras para las distintas especialidades, en función de la alta demanda que registra el servicio.

El CISI está destinado a infancias que presenten desafíos en su desarrollo, enfermedades crónicas o que necesiten ser evaluadas para confirmar o descartar posibles diagnósticos.

En este sentido, el espacio trabaja con un enfoque integral centrado en la familia y en los cuidadores, a quienes reconoce como actores fundamentales en el acompañamiento, promoviendo intervenciones que contemplan todos los ámbitos en los que se desarrollan las niñas y los niños.

En cuanto a las prestaciones, todas las especialidades médicas y prácticas complementarias están dirigidas a pacientes de hasta 14 años inclusive.

Por su parte, las terapias del área de desarrollo se brindan hasta los 9 años, mientras que el ingreso de estimulación temprana está destinada a niños y niñas de hasta 18 meses.

Para acceder a turnos en las especialidades de: Dermatología, Diabetología, Traumatología, Otorrinolaringología, Nutrición y Estimulación Temprana, se requiere orden de derivación y/o informe, que debe gestionarse en la Unidad Sanitaria más cercana al domicilio.

En el caso de Pediatría del Desarrollo, Neurología, Endocrinología, Cardiología y Neumonología, los turnos se otorgan también con orden de derivación y/o informe, a través de la línea de WhatsApp 237-501-1424.Por otro lado, las terapias de Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Psicomotricidad, Fonoaudiología, Kinesiología y Musicoterapia se solicitan de manera presencial en el propio CISI.

El centro articula además con otras áreas y programas municipales según cada situación, fortaleciendo una red de cuidado integral para las infancias del distrito.

Con esta política, el Gobierno local continúa garantizando el acceso a la salud pública con una mirada territorial, interdisciplinaria y centrada en las infancias y sus familias, ampliando las herramientas de acompañamiento y atención en el sistema sanitario local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno