Se celebró la 15° edición de la maratón «Chau Polio Ya» del Rotary Club

Este fin de semana se desarrolló la 15º edición de la Maratón “Chau Polio Ya” organizada por el Rotary Club y con el apoyo de la Municipalidad de General Rodríguez y más de 15 empresas locales, con el fin de concientizar sobre la lucha contra dicha enfermedad.

La maratón constó de dos carreras de 4K y 8K, celebradas en el predio Technopolo (Ruta Provincial Nº 24; Km 3,44); en donde centenares de vecinos, vecinas y oriundos de otros distritos pudieron ser parte nuevamente de este evento solidario, deportivo y social.

El Intendente Mauro García fue partícipe de la jornada y fue quien entregó las medallas y premios a los y las ganadoras, acompañado también por el gobernador del distrito Nº 4905 del Rotary Club, Fernando Vega.

En ese sentido, Vega destacó el apoyo brindado por el Intendente Mauro García y el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad, destacando que lo recaudado será destinado a la adquisición de elementos ortopédicos, camas y sillas para el Banco Rotario, que son entregados a vecinos y vecinas.

Cabe señalar que la Maratón del Rotary Club es uno de los eventos con mayor trayectoria en el distrito, además de otras propuestas llevadas adelante como el acopio de tapas que son donadas a la Fundación Garrahan, la plantación de más de 1000 árboles en espacios públicos o la donación de ropa, pañales, mamaderas, guantes, gasas y demás materiales para el Hospital Vicente López y Planes.

Los ganadores de la prueba de 8K en la rama masculina fueron Octavio Rojas (sub 20), Thomas Cardenas (20-24 años), Axel Dominguez (25-29), Agustin Altuna (30-34), Federico Lemo (35-39), Alejandro Bustos (40-44), Damian Bordon (45-49), Roberto Potes (50-54), Oscar Pires (55-59), Andres Ferro (60-64), Ruben Acosta (65-69) y Daniel Partal (+70).

En tanto, las ganadoras de la categoría femenina fueron Nazarena Barragan (20-24), Candela Montero (25-29), Mercedes Oronel (30-34), Sofia Navarro (35-39), Lucia Beltramino (40-44), Dina Ana Calero Alcocer (45-49), Nancy Pirani (50-54), Adriana Ithurrart (55-59), Paula Lescano (60-64) y Lilian Zonta (65-69).

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez