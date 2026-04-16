Trabajo integral con niños con parálisis cerebral en el Hospital Posadas

La parálisis cerebral es la discapacidad física más frecuente en la infancia y puede impactar en distintos aspectos del desarrollo, con causas diversas.

En el Hospital Posadas funciona un espacio de atención integral donde un equipo de distintas especialidades analiza estos casos de manera conjunta en encuentros mensuales.

El dispositivo tiene como eje una evaluación interdisciplinaria que permite definir estrategias de seguimiento acordes a la complejidad de cada paciente.

En ese marco, se contemplan variables como la alimentación, los trastornos del movimiento, las afecciones respiratorias y los procesos de rehabilitación.

El consultorio recibe pacientes a través de derivaciones internas y reúne a profesionales de áreas como Pediatría, Nutrición, Neurología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Neumología, Cirugía Infantil, Psicopedagogía, Cuidados Paliativos y Fisiatría, entre otras.A partir de un enfoque articulado, el equipo trabaja con el objetivo de acompañar a los niños y sus familias, promoviendo una mejor calidad de vida.

Hospital Posadas