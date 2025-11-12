Desarticulan una banda que cometía entraderas y secuestró a un prestamista en Paso del Rey

Cuatro sospechosos fueron detenidos tras seis allanamientos realizados por la DDI Moreno–General Rodríguez en los partidos de Moreno y Merlo. Están acusados de cometer al menos tres robos violentos, incluido el secuestro de un hombre de 68 años.

Tras varios meses de investigación, la Policía bonaerense logró desarticular una banda dedicada a robos bajo la modalidad entradera en la zona oeste del Conurbano. Los operativos, llevados a cabo por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y General Rodríguez, culminaron con cuatro hombres apresados durante seis allanamientos simultáneos en los partidos de Moreno y Merlo. Con estas detenciones, los investigadores dieron por esclarecidos al menos tres hechos vinculados a la misma organización delictiva.

De acuerdo con fuentes del caso, la investigación se originó a partir del robo sufrido por un hombre de 68 años el pasado 22 de agosto. La víctima, que se dirigía en motocicleta hacia un hipermercado mayorista de Paso del Rey para cobrar un préstamo a un cliente, fue interceptada por varios delincuentes armados que circulaban en un Volkswagen Fox negro. Los asaltantes le robaron el rodado y lo privaron de la libertad, trasladándolo hasta su domicilio. El deudor crónico habría sido el entregador.

En la vivienda, los delincuentes golpearon al hombre y lo redujeron junto con su familia. Sustrajeron teléfonos celulares, dos televisores, dinero en efectivo y otra motocicleta, para luego escapar. A partir de ese episodio, los agentes de la DDI iniciaron un minucioso trabajo de análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y otros elementos de prueba, lo que permitió identificar a tres de los sospechosos y ubicar domicilios vinculados a la banda.

Con esa información, la Justicia autorizó seis allanamientos en Moreno y Merlo, cuatro de ellos en los barrios Franciscanos y Sambrizzi de Paso del Rey. Durante la investigación, los policías determinaron que los implicados formaban parte de una organización criminal responsable de al menos otros dos robos cometidos en octubre: uno el día 13 y otro el 21, ambos en el partido de Moreno.

En los procedimientos fueron detenidos Ricardo Visconti, de 24 años, y Mariano Serpa Cuellar, de 40, y aprehendidos Diego Merlo, de 34, y Bruno Ressia, de 39. Todos quedaron vinculados a los hechos bajo investigación. Entre los elementos secuestrados se hallaron un revólver con pedido de secuestro, municiones calibre nueve milímetros, un televisor, una funda de chaleco antibalas con la inscripción de Policía, insignias jerárquicas, chalecos refractarios con siglas de la Policía Federal Argentina (PFA), nueve teléfonos celulares, una cédula automotor, prendas similares a las utilizadas en los robos, documentos de identidad a nombre de distintas personas, tarjetas bancarias, billeteras virtuales, un parlante, una motocicleta Yamaha YBR 125cc sin patente y tres cascos.

El análisis de antecedentes reveló que los detenidos contaban con amplios prontuarios. Diego Merlo registraba causas por robo agravado, encubrimiento agravado y robo calificado, y había estado detenido hasta marzo de 2023 en la Unidad Penal Nº 42 de Florencio Varela. En tanto, Bruno Ressia tenía antecedentes por robo, tentativa de hurto simple, tentativa de robo calificado y privación ilegal de la libertad, con causas en los departamentos judiciales de Morón, Mercedes y Moreno, además de períodos de detención en la Unidad Penal N.º 59 de Merlo. Por su parte, Ricardo Visconti estaba imputado en una causa previa por privación ilegal de la libertad en Moreno.

Esta organización criminal estaría directamente vinculada a un delincuente identificado como Franco “Tato” González, quien está acusado de un homicidio, ocurrido en el conurbano norte, y al menos de una decena de hechos en la modalidad “entraderas” en el período comprendido entre el 2021 y 2022. Está cumpliendo la pena en una unidad carcelaria de la provincia.

La causa, caratulada como “Robo agravado por el uso de armas y por ser perpetrado en poblado y en banda”, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, dirigida por la fiscal Dra. Solange Castelli, con la colaboración funcionarios Maximiliano Gómez y Diego Soos y la jueza de Garantías Nº 1 Dra. Adriana Julián, todos del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.