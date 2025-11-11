Por segundo día consecutivo robaron en la Escuela Nº 3 del centro de Moreno

La institución, ubicada en la esquina de Bartolomé Mitre y Camilli del casco céntrico norte de Moreno, había sido víctima de vandalismo a mediados del 2023, cuando robaron los equipos de aires acondicionados, entre otros destrozos. Los hechos siguieron, pero no con esa gravedad. Este fin de semana desconocidos nuevamente ingresaron al amparo de la noche y se llevaron utensilios de cocina. Entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes 11 de noviembre delincuentes entraron y sustrajeron tres ventiladores. Fuentes consultadas indicaron que este suceso motivó que suspendieran las clases en ambos turnos. No habría cámaras de seguridad para monitorear el establecimiento. Hay mucho malestar en la comunidad educativa.