Habrá paro docente universitario de 72 horas en todo el país

Las federaciones reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento y una urgente recomposición salarial.

Los gremios docentes universitarios CONADU y CONADU Histórica anunciaron un paro nacional de 72 horas que se llevará a cabo del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre en todas las universidades públicas del país.

La medida se enmarca en el reclamo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso pero aún sin asignación presupuestaria efectiva. Las federaciones advierten además un fuerte deterioro salarial producto de la inflación y la ausencia de actualización paritaria.

Durante las jornadas de paro se prevén actividades de difusión y movilización en distintas provincias para visibilizar la situación del sistema universitario. Los gremios no descartan profundizar las medidas si no se obtienen respuestas, incluso poniendo en duda el inicio del ciclo lectivo 2026.