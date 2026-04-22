Desarticularon una banda dedicada al robo de vehículos en General Rodríguez

Un operativo conjunto permitió desarticular una organización delictiva vinculada al robo de vehículos, tras una investigación que se inició a partir de un hecho ocurrido en la zona.

El caso comenzó con la sustracción de una camioneta, cuya secuencia pudo ser reconstruida mediante el análisis del sistema de cámaras de seguridad.

A partir de esa información, se avanzó con tareas investigativas que derivaron en un allanamiento en la localidad de Ezeiza.

Durante el procedimiento, se logró recuperar el vehículo robado y secuestrar distintos elementos relacionados con la actividad ilícita, entre ellos autopartes, patentes, herramientas utilizadas para el robo automotor y dispositivos electrónicos.

Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Las autoridades destacaron la articulación entre el sistema de monitoreo municipal, el área de Seguridad y Justicia y las fuerzas policiales, en el marco de las acciones para prevenir el delito y reforzar la protección de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez