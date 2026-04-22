Recuperaron y liberaron una cría de zorro pampeano tras ser rescatada herida

Una cría de zorro gris pampeano que había sido hallada lastimada logró recuperarse y regresar a su entorno natural luego de recibir atención especializada.

El rescate se produjo el 10 de febrero, cuando un vecino trasladó al animal a la Reserva tras encontrarlo al costado de la Ruta 6, a la altura de Plomer.

La cría presentaba dificultades para movilizarse, por lo que fue sometida a un período de reposo y tratamiento con medicación adecuada para lesiones de tipo traumatológico.Con el paso de los días, el animal mostró una evolución favorable y comenzó a recuperar la movilidad.

Tras constatar su buen estado general, se resolvió avanzar con su reinserción en el hábitat natural.

La liberación se concretó en las últimas horas y contó con la participación de la secretaria de Obras y Servicios Públicos de Moreno, María Giménez.

Secretaría de Ambiente Moreno