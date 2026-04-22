Operativo S.O.S Falsa Emergencia: El DFI desarticuló una peligrosa banda que asesinó a un chofer

En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarataron una peligrosa organización criminal que utilizaba aplicaciones de transporte para emboscar a sus víctimas mediante falsas emergencias médicas.

La investigación se inició en septiembre de 2024, con el objetivo de desarticular una banda integrada por adultos y menores con vínculos familiares, que operaba principalmente en el complejo habitacional Padre Mugica, extendiendo su accionar a los barrios Bermejo e INTA y a las localidades de Trujui y Virrey del Pino, configurando un entramado delictivo de amplia expansión territorial.

Los delincuentes solicitaban viajes a través de aplicaciones como Uber o DiDi, simulando una urgencia médica con destino a hospitales públicos.

Al utilizar la salud como señuelo, lograban que los conductores vencieran su temor e ingresaran a zonas peligrosas.

Una vez en el punto de encuentro los malhechores, en ocasiones acompañados por mujeres o menores para no levantar sospechas, emboscaban a los trabajadores con armas de fuego y violencia física extrema para sustraerles dinero y accesorios del vehículo.

Gracias a la labor de los federales, mediante tareas de ciberpatrullaje y de inteligencia, se confirmó que esta organización no se limitaba únicamente al uso de aplicaciones de transporte, sino que además llevaba adelante la modalidad de allanamientos como falsos policías.

Además, se determinó que el historial delictivo de la banda, con al menos 15 hechos probados en apenas dos meses (enero y febrero de 2024), alcanzó su punto más crítico el 24 de febrero, cuando durante un asalto a un chofer de la aplicación DiDi, la violencia ejercida por los delincuentes provocó la muerte del trabajador.

Apenas semanas después, en abril de 2024 dicha compañía anunció la implementación de un sistema de reconocimiento facial obligatorio para pasajeros, orientado a verificar la identidad de quienes solicitan viajes.

Luego de su puesta en marcha, la medida comenzó a expandirse progresivamente al resto de la región, incluyendo a la Argentina.

De esta manera y tras la consolidación de las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó ocho allanamientos en domicilios de los imputados en diversos puntos el Barrio Padre Mugica, Barrio INTA, Villa Zavaleta, Virrey del Pino y Villa Trujui.Durante el procedimiento de alta complejidad, fueron detenidos dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, sindicados como piezas clave dentro de la estructura delictiva.

Entre los detenidos, se encuentra un sujeto con antecedentes por homicidio que había recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz.

Asimismo, se secuestraron 19 teléfonos celulares y una computadora.Debido a la peligrosidad y magnitud del procedimiento, colaboró personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales, Superintendencia de Comunicaciones, de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, la División Automotores y las Divisiones Unidad Operativa Federal Morón y Tres de Febrero; todas de esta Institución, junto a los testigos de rigor.

La pesquisa, encomendada al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) de PFA, se llevó adelante bajo la dirección de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº23 a cargo del Dr. Marcelo Retes, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 a cargo de la Dra. María Rita Acosta, Secretaría Nº109 de la Dra. Soledad Nieto.Cabe mencionar que los Juzgados exhortados fueron el Juzgado de Garantías Nº3 de Moreno a cargo de la Dra. María Celina Ardohaín y el Juzgado de Garantías Nº1 de La Matanza de la Dra. Mary Mabel Castillo.

Con info PFA