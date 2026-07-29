Desbaratan una banda dedicada a la venta de cocaína en Parque Granaderos

Cinco personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados en el barrio Parque Granaderos, en General Rodríguez, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que permitió desarticular una organización dedicada a la venta de cocaína.

Los procedimientos se llevaron a cabo tras una investigación policial y por orden judicial.

De acuerdo con la pesquisa, la banda operaba desde un búnker ubicado en la zona conocida como barrio Raffo al fondo, donde uno de los principales involucrados era identificado con el apodo de “Pino”.

Durante el operativo, los efectivos debieron enfrentar distintos intentos de obstaculizar el procedimiento por parte de personas vinculadas a la organización, quienes incluso simularon ser policías y protagonizaron incidentes con el personal interviniente.

Como resultado de los allanamientos fueron arrestadas cinco personas y se secuestraron más de 300 dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial General Rodríguez-Moreno, que continúa con la investigación.

Municipalidad de General Rodríguez