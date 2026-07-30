Nuevos cambios para licencias de conducir profesionales

Se implementan modificaciones para las clases C, D y E con alcance interjurisdiccional.

El Municipio de Moreno implementa las modificaciones establecidas por el Decreto Provincial N.º 3153/25 para la obtención y renovación de las licencias de conducir profesionales de las clases C, D y E. La nueva normativa establece cambios para quienes realizan transporte fuera de la provincia de Buenos Aires y mantiene sin modificaciones distintos aspectos del trámite habitual.

La Secretaría de Tránsito y Transporte Local aplica el nuevo esquema que diferencia entre quienes circulan exclusivamente dentro del territorio bonaerense y quienes realizan transporte hacia otras jurisdicciones. En el primer caso, la gestión continúa bajo la órbita provincial. En el segundo, las personas conductoras deberán cumplir con los requisitos del alcance nacional.

Para acceder a esta modalidad, el trámite comienza en el Centro Emisor de Licencias (CEL) y continúa con exámenes psicofísicos, capacitaciones y evaluaciones teóricas y prácticas a cargo de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Una vez aprobadas esas instancias, la persona solicitante regresa al CEL para completar la gestión y finalizar la emisión del documento.

Las categorías profesionales no presentan modificaciones. Las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán gestionarse con modalidad jurisdiccional o interjurisdiccional según la actividad desarrollada, mientras que C2, C3 y E1 tendrán carácter exclusivamente interjurisdiccional.

Como parte de la transición al nuevo régimen, se estableció una prórroga de 60 días para los vencimientos de las habilitaciones profesionales interjurisdiccionales con el objetivo de garantizar la continuidad laboral de las y los conductores.

La emisión de las boletas CENAT y CEPAT continúa sin cambios, al igual que la validez de la Licencia Nacional física como documento habilitante para circular en la provincia de Buenos Aires.

Las capacitaciones y evaluaciones tendrán los valores definidos por cada prestador autorizado por la ANSV, por lo que los costos podrán variar según la institución elegida.

El nuevo sistema permitirá unificar criterios de evaluación en todo el país y reemplazará el régimen anterior de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI).

Para más información, las y los conductores profesionales pueden comunicarse por WhatsApp al 237-4035620 con la Secretaría de Tránsito y Transporte Local antes de iniciar o renovar su licencia ó visitar las redes oficiales del área en: @transitosecretaria

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno