Desbaratan una organización acusada de atacar a comerciantes chinos

Cinco personas fueron detenidas luego de una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por ataques y amenazas contra comerciantes de origen chino.

Los procedimientos fueron 13 y se realizaron en Balvanera, Retiro, Constitución, Villa Urquiza y Monserrat, además de Virrey del Pino y General Rodríguez.

Como resultado, quedaron detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya y dos mujeres chinas.Durante los operativos se secuestraron municiones, 13 pasaportes de la República Popular China, celulares, computadoras, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación que podría aportar elementos a la investigación.

La causa se inició por un ataque ocurrido el 21 de julio de 2025 en Balvanera, cuando un comerciante chino recibió un disparo en la parte posterior de una de sus piernas al retirarse de su local.

El análisis de cámaras, registros y otras medidas permitió identificar a varios sospechosos.

La investigación también incorporó información de otro ataque ocurrido en mayo de 2025 contra un comercio chino, donde fue arrojada una granada de gas lacrimógeno.

El análisis de dispositivos electrónicos permitió encontrar mensajes relacionados con posibles ataques, amenazas en idioma chino, imágenes de armas y registros de disparos, incendios y otros hechos delictivos.

Los investigadores además detectaron transferencias de dinero entre personas vinculadas a la causa y registros de reuniones que, según la pesquisa, podrían estar relacionados con el funcionamiento de la organización.

Entre los señalados se encuentra un hombre chino que permanece prófugo y que, de acuerdo con la investigación, sería quien lideraba el grupo. También hay una mujer venezolana prófuga.

La pesquisa sumó posteriormente un ataque ocurrido el 31 de julio en Carapachay, donde un hombre chino recibió un disparo en la cabeza. Por ese hecho fue detenido un exintegrante de Gendarmería Nacional, a quien los investigadores ya habían relacionado con la organización.