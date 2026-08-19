Golpearon y retuvieron durante más de una hora a una jubilada durante un robo en La Matanza

Una mujer de 65 años fue sorprendida mientras dormía por tres delincuentes que ingresaron a su vivienda de Rafael Castillo. Los agresores buscaban dinero y objetos de valor y escaparon luego de revisar distintos ambientes de la casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:45 del domingo, en una propiedad ubicada sobre la calle Reaño al 2800. Según el relato de la víctima, los delincuentes treparon la reja del domicilio, ingresaron al patio y forzaron una ventana para entrar a la vivienda.

La mujer se encontraba durmiendo cuando los asaltantes irrumpieron.

Durante el robo, fue golpeada y permaneció retenida mientras dos de los delincuentes recorrían la casa en busca de efectivo y otros objetos.De acuerdo con lo relatado por la víctima, los hombres le exigían dinero, dólares y oro.

Al responder que no tenía esos elementos, comenzaron las agresiones.

Entre otros hechos, la mujer aseguró que le pegaron con una Biblia y le arrojaron agua, mientras uno de los delincuentes permanecía junto a ella.

Finalmente, los asaltantes encontraron dinero que la jubilada tenía reservado para afrontar sus gastos. En ese momento, uno de ellos la increpó con una frase que quedó registrada en su relato.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron el teléfono celular de la víctima.

La mujer también contó que los agresores se burlaban mientras reunían los elementos que encontraban en la vivienda.

Según su descripción, uno de los integrantes de la banda, a quien identificó como un hombre de baja estatura y particularmente agresivo, era quien daba las órdenes durante el asalto.Más de una hora dentro de la vivienda

Los delincuentes permanecieron en el domicilio hasta aproximadamente las 6:25, cuando escaparon por el patio y volvieron a trepar la reja. Parte de la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Luego del robo, efectivos de la comisaría Sur Segunda de González Catán acudieron al lugar junto con una ambulancia. Un médico asistió a la mujer, que se encontraba en estado de shock.

“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada”, expresó la víctima, quien también reclamó mayor seguridad para el barrio Da Vinci y señaló que los episodios de inseguridad son frecuentes en la zona.

La investigación está a cargo del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría Sur Segunda, que trabaja para identificar y localizar a los tres sospechosos.

Por el momento, los delincuentes continúan prófugos.