Desarticularon una banda narco liderada por un sujeto con prisión domiciliaria e incautaron cocaína

Un hombre de 41 años fue detenido junto a otros ocho sospechosos tras una investigación que permitió desarticular una organización dedicada al acopio y comercialización de drogas. En los procedimientos se secuestraron más de 5.300 dosis de cocaína, marihuana, armas y otros elementos vinculados con la actividad ilícita.

La investigación comenzó el pasado 13 de julio, cuando agentes de la Comisaría 4ª de Moreno detuvieron a dos mujeres que, según la pesquisa, vendían droga en el límite de los barrios Alem y 6 de Enero, en la localidad de Cuartel V.

Las sospechosas, de 24 y 31 años, tenían en su poder 173 microtubos con cocaína, con un peso total de 122,7 gramos, además de $55.000 y siete teléfonos celulares.

El análisis de los dispositivos permitió a los investigadores avanzar sobre una presunta organización narco que operaba en distintos puntos de Moreno y José C. Paz. A partir de la información obtenida, se realizaron tareas de seguimiento y vigilancia, incluso mediante el uso de drones, hasta establecer los domicilios utilizados para el acopio y la venta de estupefacientes.

La causa está a cargo del fiscal Ezequiel Freydier, de la UFI N° 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y de la secretaria del mismo organismo, Dra. Sofía Giacaglia. Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la jueza Celina Ardohain, autorizó una serie de allanamientos que se realizaron durante la madrugada del viernes 14 de agosto. Se convocaron a más de 150 efectivos de distintas dependencias de la Bonaerense, encabezados por los Grupos Técnicos Operativos (servicio de calle, en la jerga) de las seccionales 4ª y 1º de Moreno. Incluso se utilizaron drones.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en barrio Bongiovanni de Paso del Rey. Allí fue detenido Gustavo Alejandro Bellido, de 41 años, señalado por los investigadores como el presunto líder de la organización.

Bellido es un hombre con antecedentes judiciales. En 2014 había protagonizado una particular fuga de un hospital porteño mientras se encontraba detenido por una causa por tentativa de homicidio. En aquella oportunidad, escapó por una ventana utilizando una soga.

También fue acusado de liderar desde la cárcel de Merlo la venta de drogas en las zonas de Cuartel V. Incluso apareció vinculado en la pesquisa que terminó desarticulando la “Banda de Piky” que se dedicaba a esclavizar a ciudadanos paraguayos, quienes llegaban a la Argentina con promesas de redituables empleos en la construcción. Una vez captados, estas personas eran privadas de su libertad y obligadas a vender estupefacientes en los denominados “kioscos” durante 20 horas al día.

Al momento del allanamiento, Bellido llevaba colocada una tobillera electrónica. Gozaba de prisión domiciliaria. En la misma vivienda también fueron detenidos un adolescente de 17 años, que tenía un pedido de captura vigente, y una joven de 22, acusada de encubrimiento. Estos sujetos serían hijos de Bellido.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron ocho teléfonos celulares, una balanza de precisión, bolsas de nylon y dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.

La investigación también llevó a los policías hasta distintos domicilios de José C. Paz. En una vivienda ubicada en Adolfo Alsina y Corbeta Uruguay fueron encontrados 176 tubos con cocaína, con un peso total de 122 gramos; dos panes compactados de marihuana, que pesaron 2,33 kilos; un revólver calibre .22 y $292.000.

En esa misma localidad, los investigadores allanaron un búnker situado en la Manzana 31 del barrio Saavedra Lamas, en el límite con Cuartel V. Allí secuestraron otros 239 tubos con cocaína.

Otro de los puntos de venta funcionaba, según la investigación, en el interior de un pasillo sin nombre con acceso por avenida Crucero La Argentina y Caracas. En ese lugar fue detenida una mujer de 27 años, sindicada como vendedora. Los policías secuestraron allí 546 tubos con cocaína y otros elementos de interés.

En el conjunto de los procedimientos, además, fueron confiscadas una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre .22, 290 municiones de distintos calibres, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento y empaque de la droga y una camioneta Toyota RAV4.

En total, nueve personas fueron detenidas: siete hombres y dos mujeres, de entre 17 y 68 años en una decena de rededas. Todos quedaron a disposición de la Justicia y, según se informó, iban a ser indagados durante el fin de semana por el fiscal Freydier.

La causa fue caratulada como comercialización y distribución de estupefacientes agravada por la pluralidad de intervinientes.