Desde 1986 vive en la estación de Moreno con hijo discapacitado y buscan desalojarla irregularmente

María Antonia Farabello vive en el primer piso del edificio histórico de la estación ferroviaria de Moreno. Tiene a cargo a su hijo Mario, de 40 años, y quien sufre síndrome de down. Era empleada ferroviaria y le permitieron habitar ese departamento en 1986, el cual antiguamente usaban los jefes de la estación. Había descubierto un supuesto hecho de corrupción y las autoridades de ese entonces le ofrecieron la vivienda para que deje de denunciar, según nos relató María Antonia. Fue despedida durante la privatización de mediados de los 90. Hoy con 69 años teme quedar en la calle. El 12 de agosto recibió una notificación por parte de la gerencia de la línea Sarmiento (dependiente del gobierno nacional) para que desaloje las habitaciones. Una situación al menos llamativa e irregular. El teléfono de referencia que figura en la circular, un celular, está continuamente apagado. María Antonia solicita ayuda.

https://www.facebook.com/share/v/1RxkZ8cvci/