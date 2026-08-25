La Provincia de Buenos Aires solicitó al Gobierno nacional la gestión de la Autopista Presidente Perón y la Ruta Nacional 33

La Provincia de Buenos Aires presentó formalmente ante el Gobierno nacional una solicitud, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, para asumir las facultades de gestión y concesión del tramo habilitado de la Autopista Presidente Perón, entre las progresivas Km 13,500 y Km 62,450; y de la Ruta Nacional 33, entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 3.

Se trata de dos corredores viales estratégicos ubicados en territorio bonaerense, que constituyen infraestructuras fundamentales para la producción, la logística, el transporte de mercancías y la conectividad de millones de bonaerenses.“El 29 de mayo de 2024 tuvimos la primera reunión, en la Casa Rosada, solicitando el traspaso, eso fue dos jefes de gabinete atrás de este gobierno”, aseguró Katopodis.

Y continuó: “No les interesa lo que suceda con 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista. No les interesa el progreso de esas comunidades. Muy raro que quieran gobernar la provincia a la que perjudican todos los días”.

La presentación se realizó en el marco del artículo 10 del Decreto Nacional 253/2026, que establece un mecanismo para que las provincias puedan solicitar la delegación de competencias previstas en la Ley N.º 17.520 para la gestión de corredores viales nacionales.En la nota elevada al ministro de Economía, la Provincia manifestó su disposición a asumir las responsabilidades derivadas del régimen propuesto, suscribir los convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, presentar un plan integral de intervención sobre la red y garantizar que los procesos de concesión se rijan por los principios de transparencia, publicidad, concurrencia y equilibrio económico-financiero.

Este pedido, se suma a otras reuniones solicitadas por el Gobierno provincial, a la reunión llevada a cabo el 29 de mayo de 2024, con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a pedidos expresos también de forma pública, para que la Nación le traspase obras viales a la provincia.

La Provincia de Buenos Aires concentra el principal sistema productivo, industrial y logístico del país, por lo que contar con herramientas de gestión sobre infraestructura vial estratégica resulta fundamental para mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y garantizar mayores niveles de seguridad y mantenimiento para quienes utilizan estos corredores.

Con esta solicitud, la Provincia busca acceder al mismo régimen de delegación ya otorgado por el Gobierno nacional a otras nueve provincias: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz; y avanzar en un modelo de gestión que permita impulsar inversiones y mejorar la infraestructura vial en territorio bonaerense.

Asimismo, remarcó que esta iniciativa responde a la convicción de que una gestión más cercana del territorio permitirá fortalecer la planificación y ejecución de políticas estratégicas en materia de infraestructura vial, optimizar las inversiones y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Finalmente, la Provincia aclaró que la presentación se realiza sin perjuicio de las acciones legales oportunamente promovidas y que, en particular, respecto de la Autopista Presidente Perón, la solicitud no modifica ni altera el objeto de la pretensión judicial para que el Estado nacional reactive, continúe, finalice y habilite los tramos de la autopista ya ejecutados y no operativos, o bien proceda a la transferencia integral de la traza a la Provincia de Buenos Aires para su ejecución, mantenimiento y gestión operativa.

Prensa Infraestructura