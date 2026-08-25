Se realizará un nuevo seminario sobre políticas públicas e investigación

La Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) y la Universidad Nacional de Moreno (UNM) realizarán el próximo 24 de septiembre, de 10 a 13.30 horas, el segundo Seminario-Taller del Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas (IIEPP).

Se abordarán problemáticas vinculadas con educación, transporte, hábitat, territorio y ambiente.La actividad se desarrollará en la sede de la UNM, Intendente Corvalán 215, Moreno, y tendrá como objetivo fortalecer la articulación entre las investigaciones que desarrolla la Universidad y las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.La jornada estará organizada en tres paneles dedicados a Educación; Transporte, hábitat y territorio; y Ambiente.

Allí se presentarán investigaciones vinculadas, entre otros temas, con formación docente y evaluación educativa; transporte urbano y utilización de datos de la SUBE; vivienda social, crecimiento y gestión urbana; áreas protegidas y conflictos socioambientales; calidad del agua en la cuenca del Río Reconquista y soluciones basadas en la naturaleza para la gestión ambiental.

La participación es con inscripción previa en el siguiente enlace: Seminario/Taller: políticas públicas, investigación y prioridades de la gestión estatalEl encuentro dará continuidad al primer Seminario-Taller del IIEPP, realizado el 2 de julio en el Centro Bonaerense de Energías Renovables, Campus Tecnológico de la CIC en Gonnet.

En aquella oportunidad, investigadores, autoridades universitarias y funcionarios provinciales trabajaron sobre empleo, trabajo, economía social y juventudes, con el propósito de generar nuevos espacios de intercambio entre la producción de conocimiento y las necesidades de la gestión estatal.

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