Imponente desfile de caballos en el Distrito Ecológico Roggero

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández participó del cierre de la Semana Sanmartiniana

El Municipio de Moreno rindió homenaje al general José de San Martín a través de la Semana Sanmartiniana, una iniciativa que se desplegó desde el lunes 17 hasta el domingo 23 de agosto a 176 años de su paso a la inmortalidad, cuyo acto de cierre fue encabezado por la intendenta Mariel Fernández.

La jornada inaugural comenzó con la colocación de una ofrenda floral a los pies del monumento al prócer en la Plaza San Martín, y continuó con el acto protocolar, el tradicional desfile y una peña con ballets y músicos en vivo en la Plaza de la Libertad, en Francisco Álvarez.A lo largo de la semana, las vecinas y los vecinos participaron de diversos talleres y charlas vinculados a la historia, el legado sanmartiniano, la sanidad equina y las tradiciones locales en distintos espacios del distrito.

El punto culminante fue el imponente desfile de caballos desde el Dique Roggero hasta la Posta Sanmartiniana, en el Distrito Ecológico Roggero, que culminó con una peña folklórica para celebrar la cultura local en consonancia con la gesta del Libertador.Durante el encuentro, la jefa comunal destacó: “Es muy importante homenajear a nuestro querido Libertador de América, José de San Martín, y celebrar el Día del Padre de la Patria.

Así como también es importante reconocer a los que han habitado hace tantos años esta ribera del Río Reconquista y conservar la identidad gauchesca que tenemos en Moreno”; asimismo, añadió: “Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hacemos en nuestra área natural y turística para que todas y todos podamos disfrutar el paisaje, recrear nuestra identidad, y encontrarnos a compartir todo lo nuestro”.

De esta manera, la Semana Sanmartiniana consolidó un espacio de encuentro con la historia y el legado del general José de San Martín, con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva y poner en valor los símbolos de la identidad nacional y local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno