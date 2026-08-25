Se entregaron bicicletas y cascos de motos en el polideportivo de General Rodríguez

En la mañana de este martes se llevó a cabo la entrega de 25 bicicletas y 30 cascos para motocicletas en las instalaciones del Microestadio del polideportivo, Juan Ávila, con la visita del Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y la presencia del intendente municipal, Dr. Mauro García.

En el marco dela campaña “Siempre Casco”, el Ministerio de Transporte provincial recorre los 135 distritos para concientizar sobre el uso del casco al andar en moto o en bicicleta, cuidando la vida de todos los actores viales. Asimismo, como parte del programa de Ecomovilidad, que fomenta el uso de vehículos cuidando el medioambiente, el Ministerio de Transporte entregó bicicletas con sus respectivos cascos que fueron destinados para la Reserva Natural, a cargo de la Dirección de Políticas Ambientales; a la Dirección de Deportes, respondiendo a la Secretaría de Educación, Deportes, Culturas y Juventudes; y al Servicio Local de General Rodríguez, para el traslado de sus operadoras, representando al sector de Niñez.

Además se entregaron 30 cascos para motocicletas a vecinos y vecinas designados. “Estaremos entregando bicicletas para los guardaparques que le van a dar un buen uso, para poder recorrer la extensión de la Reserva Natural. Asimismo, el servicio de Niñez van a necesitarlas cuando visitan a las familias o determinados domicilios. Lo mismo para Deportes”, remarcó Mauro García.

Por su parte, Marinucci expresó: “Definitivamente lo que hacemos primero, es trabajar con los intendentes que se ponen en los zapatos de los vecinos, aquellos que empatizan con su pueblo, adoptando políticas públicas que lleven respuestas”, en base a la entrega de las bicicletas y cascos en el Polideportivo.

Además, el ministro estuvo presente en el operativo llevado a cabo en la balanza vehicular ubicada en la intersección de la Ruta 24 y calle Corrientes, junto al intendente y toda la delegación provincial.

A través de estas acciones, el municipio continúa trabajando con conjunto con el Estado de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, para garantizar una ciudad con más seguridad vial, más derechos y un entorno más sano para transitar, disfrutando de los espacios comunes dentro de nuestra localidad.