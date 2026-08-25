Dos jóvenes detenidos por intento de robo y amenazas en General Rodríguez

Este viernes 21 de agosto, efectivos policiales arrestaron a dos jóvenes por un violento intento de robo y amenazas. Los implicados intentaron sustraer una motocicleta a disparos y luego amedrentaron a la víctima en su propio domicilio para obligarla a mudarse.

En la investigación y demás procedimientos intervino la DDI General Rodríguez, que incautó una gran cantidad de municiones de diversos calibres.

Las detenciones se concretaron tras dos órdenes de allanamiento dictadas en el marco de una causa penal por intento de robo calificado y graves amenazas vecinales. Los imputados fueron identificados como dos masculinos de 19 y 20 años.

Tras la denuncia de la víctima, la misma declaró que el pasado domingo 16 de agosto, cerca de las 19:00 hs, fue interceptado por los dos delincuentes armados mientras se encontraba junto a un familiar.

Los asaltantes intentaron robarle una motocicleta Honda Wave y ante la resistencia de la víctima y la imposibilidad de llevarse el rodado, el joven de 20 años efectuó al menos dos disparos de arma de fuego, tras lo cual ambos delincuentes se dieron a la fuga. Sin embargo, momentos más tarde, los sospechosos se presentaron en las inmediaciones del domicilio de la víctima, ubicado en Agua de Oro.

Utilizando armas de fuego y bajo una fuerte intimidación, amenazaron de muerte al damnificado con el único propósito de obligarlo a abandonar su vivienda de forma permanente.

Con la investigación de los agentes de la DDI, se logró localizar los dos domicilios del barrio Agua de Oro donde se ocultaban los agresores.El Juzgado de Garantías N° 2, a raíz de la solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de General Rodríguez, autorizó los operativos en el día de la fecha.

El primer objetivo, situado sobre la calle Iguazú, arrojó la captura de uno de los implicados, además del secuestro de un peligroso arsenal de municiones que incluía cuatro cartuchos calibre 36 y uno de 20 (marca Orbea), tres cartuchos de fusil de alto poder (dos de calibre 7.62×57 y uno calibre 7.62×51); un cartucho percutado calibre 38 Special (marca G.F.L); uno de punta hueca calibre 11.25×23 y un cartucho percutado calibre 32.En tanto, el segundo allanamiento se realizó en una vivienda de la calle Caseros, donde la Policía logró la detención del otro implicado en el hecho delictivo y procedió al secuestro de un teléfono celular.

La caratula legal es «Robo agravado por el uso de arma de fuego la cual resulta apta para el disparo en grado de tentativa, en concurso real con amenazas coactivas doblemente agravadas por el uso de armas y por ser cometidas con el propósito de hacer abandonar a la víctima su lugar de residencia habitual», instruyendo la causa la UFI Nº 9 de General Rodríguez.

Seguimos desarrollando tareas para la mejora de la seguridad y la paz de los vecinos de nuestra ciudad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez