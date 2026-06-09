Después de 21 años, el Banco Provincia cierra sus puertas y se va de Trujui

El anexo del Banco Provincia deja de operar en Trujui el próximo 30 de junio. La información fue confirmada por fuentes de la misma entidad bancaria.

Esta oficina comercial fue inaugurada el 12 de mayo del 2005. Depende de la sucursal Moreno. Está ubicada sobre la avenida Libertador al 7403/05 casi esquina Virgen de Luján, a menos de 100 metros del denominado Cruce Castelar de la localidad morenense de Trujui.

Los rumores circulaban desde mediados de mayo, pero no había comunicación desde el banco. Ni siquiera brindaban información oficial desde la misma sede. Ningún cartel pegado siquiera en los vidrios. Finalmente, luego de insistir durante varios días, la confirmación llegó a través de la gerencia de comunicación de la institución.

El principal argumento para cerrar este anexo operativo –del cual dejaron de manifiesto desde la mencionada área que no era una sucursal “porque el banco no cierra sucursales, sino las abre”- es que solo concentraba un 14% de la operatoria de la sucursal Moreno. Ante esta estadística, desde la entidad entendieron que los trámites pueden realizarse en el centro del distrito sin mayores complicaciones.

Consideraron, además, que en el radio de influencia de ese anexo funcionan tres cabinas modulares con cajeros, lo que no generaría complicaciones a los vecinos ya que las operaciones esenciales se podrán seguir realizando.

La decisión del cierre corrió por cuenta del directorio del banco y se basaría en un plan de readecuación. Se reforzaría la operatoria de la sucursal Moreno (ubicada en la esquina de Libertador y Rosset). El personal del anexo Trujui sería reubicado en esa sede.

La preocupación respecto al cierre proviene principalmente de los comerciantes de esa zona. Una de las razones que motivarían el cese de la operatoria respondería a que el monto del alquiler del local que ocupa la entidad actualmente habría aumentado considerablemente.

Desde la pata política del banco dejaron trascender que si existiera la posibilidad de que apareciera un inmueble con las características adecuadas y un costo acorde, se evaluaría la posibilidad de mantener el funcionamiento en Trujui. Hasta el momento lo que es inminente es que el Banco Provincia abandona la localidad el próximo 30 de junio.