Salidera en el centro comercial K41: Un botín de 7 millones de pesos y un detenido en Avellaneda

La DDI detuvo a un hombre por una salidera bancaria ocurrida el año pasado en Francisco Álvarez. El botín fue de 7 millones de pesos. Hubo dos allanamientos en Avellaneda. Investigan quién fue el entregador.

La cámara de seguridad marcó las 12:12:00 cuando apareció en escena un joven caminando tranquilamente. Detrás, y muy de cerca, lo seguía un sujeto muy abrigado para esa época del año. 15 segundos después, el ataque ya se había perpetrado, con forcejeo incluido. Acto seguido, el ladrón abordó una moto con un cómplice que lo esperaba y ambos se dieron a la fuga. El botín: una cartera con 7 millones de pesos en efectivo.

El robo se produjo el 17 de octubre pasado. La víctima del atraco había salido de la sucursal bancaria que se ubica en el complejo comercial K 41, emplazado en la colectora sur de la Autopista del Oeste, a metros del puente de La Reja Grande, en la localidad de Francisco Álvarez. Días antes, el 29 de septiembre, un grupo comando había asaltado una financiera que funciona en el mismo espacio. Cubrieron la fuga a disparos limpios.

Para los investigadores no quedan dudas de que el joven empleado fue seguido desde ese lugar hasta que llegó a su trabajo, un negocio ubicado sobre la calle Gorriti entre Bufano e Infanta Isabel, en la entrada al country Banco Provincia. Varias cámaras de seguridad permitieron reconstruir esa secuencia.

La causa fue instruida por funcionarios de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. El fiscal delegó las tareas de campo a la DDI, cuyo personal dio comienzo a la pesquisa.

A través de las imágenes de videovigilancia, los integrantes de la “Brigada” determinaron que, además de la moto en la que escapó el asaltante, dos automóviles participaron del robo como vehículos de apoyo. Dos localidades quedaron en la mira: Los Polvorines (partido de Malvinas Argentinas) y Avellaneda.

En el primer distrito, lograron determinar un domicilio. En ese lugar identificaron a varias personas y secuestraron teléfonos celulares. A través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) intervinieron las líneas telefónicas e individualizaron a uno de los hampones participantes del atraco. Sería el conductor de la moto, radicado en el sur del conurbano bonaerense.

Ventricelli solicitó dos órdenes de allanamiento a la Dra. Adriana Julián, Jueza de Garantías Nº 1. Los objetivos estaban ubicados en Avellaneda. El lunes 1º de junio, las directivas fueron ejecutadas por oficiales de la DDI, con asistencia del GAD (Grupo de Apoyo Departamental).

A raíz de las redadas fue detenido Rodrigo Bogarín Corvalán, de 28 años. Los uniformados secuestraron además dos motos, una de ellas de similares características a la utilizada en el robo. También incautaron un casco, ropas y dos celulares.

Bogarín Corvalán fue imputado por el delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda”. Hay prófugos, correctamente individualizados y con pedido de captura nacional e internacional. Queda determinar quién fue el entregador. No queda ninguna duda de que alguien pasó el dato del retiro del dinero en efectivo.