En una coyuntura compleja, la Unión Industrial de General Rodríguez festejó su 9º aniversario

La Unión Industrial de General Rodríguez (UIGER) nació en el 2017, cuando el distrito promediaba un crecimiento en la radicación y creación de empresas significativo. Más allá de la existencia de un emblema como La Serenísima, la proliferación de inversiones productivas en las últimas dos décadas, cambió el perfil de General Rodríguez. Este jueves 4 de junio, la UIGER festejó su 9º aniversario. Realizaron una reunión, donde se debatió la compleja situación económica-financiera del país y su proyección futura.

Entrevista con Marcelo Mirón, actual presidente de la UIGER