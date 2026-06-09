“Fue una copita nada más”: manejaba con 2,13 g/L, sin licencia e inhabilitado

Un conductor fue detenido durante un operativo de control en la bajada de la autopista La Plata–Buenos Aires tras arrojar un resultado de 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento fue realizado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con AUBASA, la Policía bonaerense y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.El hombre, de 35 años, circulaba en una camioneta Peugeot Partner gris y no contaba con licencia de conducir, además de encontrarse inhabilitado desde el 14 de marzo por una infracción previa de alcoholemia positiva.

Según se informó, la sanción vigente establecía una inhabilitación de 18 meses, lo que agrava su situación al tratarse de un caso de reincidencia.

El operativo quedó registrado mediante bodycams del personal interviniente, donde además se observa al conductor intentando justificar la falta de documentación al momento del control.

Desde la cartera provincial remarcaron la importancia de estos controles y advirtieron que el alcohol al volante, en cualquier nivel, representa un riesgo grave para la seguridad vial y la vida de las personas.

Min. Transporte PBA