Sociedad

Provincia puso en marcha la Campaña de Invierno para asistir a personas en situación de calle

Posted on by rodrigos
09
Jun

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires puso en marcha la Campaña de Invierno, una política interministerial de asistencia integral destinada a fortalecer la atención y el acompañamiento de personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas.

La iniciativa comenzó la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata y continuará durante el mes de junio con operativos territoriales en distintos municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Vicente López, San Martín, Lomas de Zamora, San Isidro, Moreno y La Matanza, entre otros puntos del conurbano e interior provincial.

El primer despliegue se realizó en La Plata, con la participación de distintas áreas del Estado provincial.

Durante la jornada se entregaron kits de abrigo y elementos de higiene, y se brindaron controles sanitarios integrales, vacunación y atención odontológica. Además, se desarrollaron espacios de orientación para personas mayores y personas con discapacidad, junto con asesoramiento en salud mental y violencia de género.

Los operativos se llevan adelante en articulación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, gobiernos locales y organizaciones sociales, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Cáritas, Cruz Roja y otras instituciones comunitarias.

En Mar del Plata también se realizaron acciones de asistencia que incluyeron entrega de frazadas, ropa de abrigo, calzado, viandas y controles de salud como medición de glucosa, presión arterial y vacunación.

La Campaña de Invierno se complementa con dispositivos de atención permanente que el Ministerio sostiene durante todo el año en distintos puntos de la provincia, junto a la Red de Centros de Integración Social (CIS), que funcionan las 24 horas y brindan alojamiento, contención y acompañamiento interdisciplinario.

El objetivo de estas acciones es reforzar la presencia del Estado en el territorio y ampliar las estrategias de cuidado y asistencia ante situaciones de vulnerabilidad social.

gba.gob.ar