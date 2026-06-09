El Hospital de Moreno incorporó nuevo equipamiento para el Servicio de Anatomía Patológica

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Moreno sumó nuevo equipamiento destinado a optimizar las tareas de análisis y procesamiento de muestras.

Se incorporaron un microscopio óptico y una estufa de cultivo, elementos que permiten fortalecer el trabajo técnico del área y mejorar las herramientas disponibles para los equipos de salud.

La adquisición fue realizada con fondos propios del establecimiento, lo que contribuye a ampliar la capacidad operativa del servicio y a sostener diagnósticos más precisos y oportunos para la comunidad.

Desde la institución se destacó que esta incorporación forma parte del proceso de inversión continua en el crecimiento del hospital, con el objetivo de brindar una atención cada vez más eficiente y de mayor calidad.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega