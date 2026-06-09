Orgullo de Escobar: Nicolás González representará a la Argentina en el Mundial

El delantero nacido en Escobar, Nicolás González, fue confirmado por Lionel Scaloni en la lista definitiva de jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El futbolista, actualmente en Atlético de Madrid, tendrá su primera participación mundialista luego de haberse perdido la edición de Qatar 2022 por una lesión, lo que marca una esperada revancha en su carrera internacional.

La Selección argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas, iniciando un nuevo camino en el que buscará defender el título y seguir haciendo historia en la máxima competencia del fútbol mundial.

Con su convocatoria, Escobar vuelve a decir presente en la Selección, con un representante entre los principales nombres del plantel nacional.

Municipalidad de Escobar