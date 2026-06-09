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WhatsApp lanzó una nueva función para seguir el Mundial 2026 desde la app

Posted on by rodrigos
09
Jun

WhatsApp presentó una nueva herramienta pensada para los fanáticos del fútbol que permitirá centralizar información del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 dentro de la propia aplicación.

La función, denominada Football Center 2026, reúne noticias, resultados y contenidos relacionados con la competencia, y fue diseñada para facilitar el seguimiento de los partidos en tiempo real sin necesidad de salir de la plataforma.

Según se informó, el sistema ya comenzó a aparecer en algunos dispositivos y fue incorporado dentro de la pestaña de Actualizaciones y el directorio de Canales, con una implementación progresiva según la región.

La herramienta ofrecerá cobertura en vivo con actualizaciones minuto a minuto, incluyendo goles, cambios, incidencias y estadísticas, además de contenidos oficiales de selecciones y organismos vinculados al torneo.

También permitirá acceder a material exclusivo como videos, imágenes y análisis de medios y creadores asociados, además de espacios de interacción para debatir y compartir opiniones durante el desarrollo de la competencia.

La función ya se encuentra disponible de manera gradual en dispositivos Android e iPhone y su despliegue completo podría demorar algunos días o semanas.