Se inauguró el Paseo por la Memoria en el barrio Manantiales

_El espacio busca preservar el recuerdo de las víctimas de la última dictadura y poner en valor un sitio de relevancia histórica, turística y científica para el distrito_

El Municipio de Moreno inauguró el Paseo por la Memoria en el barrio Manantiales de La Reja, un nuevo espacio destinado a honrar a las víctimas de la última dictadura cívico-miliar, ubicado en ubicado en López Buchardo y Juan Bautista Ambrosetti.La apertura de este nuevo espacio se desarrolló en el marco de los 50 años de aquellos hechos y recuerda a ocho jóvenes militantes de la Juventud Peronista Carlos Alberto Gil Grillo, Nélida del Valle Santervaz, Julia Rosa Dublansky, Miguel Ángel Roldán, Esteban Fernando Roldán, María Rita Giordano, Aida Cecilia Rodríguez y Hugo Alberto Goyeneche.

Asimismo, se reconoce el interés del sector mediante la Ordenanza Municipal N° 570 por su relevancia turística y científica debido a hallazgos paleontológicos en 1984 de restos de animales prehistóricos, entre ellos parte del esqueleto de un ejemplar de Lestodon armatus.

Las obras de puesta en valor así como el acondicionamiento del sector se llevaron a cabo de manera articulada entre distintas áreas municipales con el objetivo de preservar este sitio de importancia histórica, ambiental y patrimonial.

El nuevo paseo se incorporará al recorrido del Bus Turístico de Moreno, lo que permitirá que vecinas, vecinos y visitantes conozcan este punto emblemático del distrito y accedan a información sobre los acontecimientos vinculados al lugar.

En la inauguración, estuvieron presentes, Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial; autoridades de Derechos Humanos y otras municipales.

Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y con la promoción de espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje que fortalecen la identidad y los valores democráticos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno