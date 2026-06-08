La UNM participó de un encuentro sobre arquitectura, territorio y compromiso social

La carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Moreno formó parte del primer encuentro del ciclo «Arquitectura para el Bien Común», una iniciativa impulsada por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) para debatir el papel de la formación universitaria frente a los desafíos actuales del hábitat y el desarrollo urbano.

La actividad reunió a autoridades, docentes y estudiantes de la UNM y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quienes compartieron experiencias vinculadas a la enseñanza, la investigación y el trabajo territorial, poniendo el foco en la construcción de ciudades más inclusivas y en la formación de profesionales comprometidos con las necesidades de la comunidad.

La delegación de la UNM estuvo integrada por la directora-decana del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, María Liliana Taramasso; el coordinador-vicedecano de la carrera de Arquitectura, Homero Pellicer; y la directora del Centro de Estudios de Arquitectura y Urbanismo (CEAYU), Moira Sanjurjo.

Durante su exposición, Taramasso destacó el rol de la universidad pública como herramienta de inclusión y desarrollo social, y remarcó la importancia de formar profesionales capaces de responder a las demandas del territorio y contribuir al bienestar colectivo.

El encuentro se desarrolló en el marco de una agenda de intercambio promovida por el CPAU, orientada a fortalecer el vínculo entre la formación académica y el ejercicio profesional.

En ese contexto, se abordaron temas relacionados con la actualización de los planes de estudio, la vinculación con graduados y los desafíos que enfrenta la arquitectura en la actualidad.

Con su participación, la Universidad Nacional de Moreno reafirmó el compromiso de su carrera de Arquitectura con una formación de calidad, vinculada al territorio y orientada a aportar soluciones a las problemáticas sociales y urbanas de la comunidad.

Universidad Naiconal de Moreno