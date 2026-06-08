Innovación en salud: avanzan proyectos de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico oncológico

El Hospital Posadas recibió, junto al Ministerio de Salud, a las bioingenieras fundadoras de Kuvia, una startup especializada en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la detección de distintos tipos de cáncer.

Durante el encuentro se avanzó en el trabajo conjunto para incorporar nuevas tecnologías que permitan optimizar los procesos de diagnóstico y fortalecer la atención de los pacientes.Kuvia desarrolló un software basado en inteligencia artificial capaz de detectar un biomarcador clave en imágenes digitalizadas de biopsias tumorales.

Esta herramienta permite obtener resultados en cuestión de minutos, con mayor precisión y a un menor costo, contribuyendo a agilizar la toma de decisiones médicas.

La tecnología está orientada a promover el acceso a la medicina de precisión, favoreciendo tratamientos personalizados según las características de cada paciente y mejorando las oportunidades de abordaje terapéutico.

Actualmente, el sistema se encuentra enfocado en cáncer de colon y cáncer de endometrio, aunque sus desarrolladores proyectan ampliar su aplicación a otros tipos de tumores en el futuro.

Desde el Hospital Posadas destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que incorporan herramientas innovadoras al trabajo de los equipos de salud y permiten brindar una atención más eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad de los diagnósticos y tratamientos.

Hospital Posadas