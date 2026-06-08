Cayó el acusado de herir a un joven con un arma de fuego en Villa Vengochea

Detuvieron al presunto autor de un ataque con arma de fuego en Villa VengocheaGracias al trabajo articulado entre el Municipio y las fuerzas policiales, se logró la detención de un hombre acusado de haber efectuado disparos que hirieron a un vecino de Villa Vengochea días atrás.

El procedimiento se llevó a cabo este sábado, cuando personal de la Comisaría 2ª Las Malvinas realizó un allanamiento en cumplimiento de una orden judicial. Como resultado, fue detenido un hombre de 39 años y se secuestró una pistola marca Bersa Thunder calibre .380 con numeración suprimida y cinco municiones intactas en su interior.

Durante el operativo también se incautó un vehículo y aproximadamente 11 kilos de marihuana.

La investigación vincula al detenido con el hecho ocurrido en la intersección de Julio Rivera y José Hernández, donde un joven resultó herido de arma de fuego en uno de sus brazos. Tras el ataque, la víctima se dirigió al CAPS del barrio y posteriormente fue trasladada por el SAME al Hospital Municipal, encontrándose fuera de peligro.La causa es instruida por la UFI N.º 10 de General Rodríguez, con intervención de la UFI N.º 12.

Además de la acusación por las lesiones ocasionadas con arma de fuego, el detenido deberá responder por la tenencia de estupefacientes.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad y la Justicia para fortalecer la prevención del delito y brindar mayor seguridad a los vecinos de General Rodríguez.