Finalizó el velatorio del Indio Solari: más de un millón de personas participaron de su despedida

Una multitud estimada en más de un millón de personas participó este domingo y la madrugada del lunes de la despedida pública a Carlos “Indio” Solari en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda.

El velatorio, que se extendió durante aproximadamente 18 horas, se convirtió en una de las convocatorias más multitudinarias de la historia reciente del rock nacional.

Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La fila de ingreso llegó a superar las 80 cuadras de extensión, uniendo el predio de Avellaneda con sectores del barrio porteño de Barracas.La despedida finalizó alrededor de las 4.30 de la madrugada de este lunes por decisión de la familia del artista.

Durante toda la jornada se desarrolló un importante operativo de seguridad para acompañar el masivo encuentro, que transcurrió de manera pacífica y ordenada.

En el interior del polideportivo, el féretro del músico fue ubicado frente a una gigantografía de Solari y acompañado por una camiseta de la Selección Argentina, en una imagen que conmovió a los seguidores que pudieron acercarse a despedirlo.

Tras el cierre del velatorio, la familia inició una ceremonia privada y difundió un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes participaron de la despedida y a todas las personas que colaboraron en la organización del evento.“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron.

Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresaron.

El comunicado también destacó el respeto y la tranquilidad con la que se desarrolló la jornada y agradeció tanto a quienes se acercaron personalmente como a quienes acompañaron el momento desde distintos lugares del país.

En uno de los pasajes más emotivos del mensaje, la familia recordó el vínculo del músico con su obra y compartió una reflexión inspirada en sus deseos: “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

De esta manera, miles de seguidores despidieron al artista que marcó a generaciones enteras y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.