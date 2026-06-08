Un estudio advierte una caída en los niveles de felicidad y un aumento del estrés laboral

Un relevamiento sobre salud emocional realizado durante el primer semestre de 2026 reveló una disminución en los niveles de felicidad percibida y una creciente presencia de síntomas asociados al estrés laboral en la población.

Según los datos del estudio, el 46,8% de las personas consultadas manifestó sentirse feliz con su vida, el valor más bajo registrado desde 2018.

Además, el 23,8% presentó indicadores vinculados al estrés crónico laboral o síndrome de burnout.

La investigación fue desarrollada por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de Insight 21, perteneciente a la Universidad Siglo 21, y utilizó herramientas internacionalmente validadas para medir la satisfacción con la vida y los niveles de agotamiento vinculados al trabajo.Uno de los aspectos destacados del informe es la relación entre el nivel educativo y el bienestar emocional.

Las personas con educación primaria registraron los niveles más bajos de satisfacción con la vida, alcanzando apenas un 20%, y presentaron la mayor prevalencia de burnout, con un 32%.

En contraste, quienes cuentan con estudios de posgrado mostraron mejores indicadores de bienestar. Este grupo registró un incremento del 15% en sus niveles de felicidad respecto al año anterior y la menor incidencia de agotamiento laboral, con un 18,5%.

Desde el Observatorio señalaron que los resultados refuerzan la idea de que la formación educativa puede actuar como un factor de protección frente al malestar emocional y al desgaste asociado a las exigencias laborales.

El informe también evidenció una disminución más marcada de la felicidad entre los varones, mientras que los síntomas de burnout aumentaron en todos los grupos etarios durante el último año.

Los mayores niveles de agotamiento se observaron entre las personas de 40 a 49 años, con un 28%, y de 50 a 59 años, con un 25%.Por otra parte, los datos reflejan una presencia significativa de malestar emocional generalizado.

El 47% de los encuestados afirmó sentirse nervioso, angustiado o tenso varios días a la semana, mientras que un 34% señaló haber perdido interés o placer en actividades cotidianas.

Los especialistas advierten que estos indicadores muestran una estrecha relación entre el agotamiento laboral y estados de ansiedad o desánimo que pueden impactar tanto en la productividad como en la vida social de las personas.

En este contexto, el estudio subraya la importancia de incorporar el bienestar emocional en el diseño de políticas públicas y estrategias organizacionales, con el objetivo de fortalecer las herramientas de cuidado de la salud mental y promover una mayor capacidad de adaptación frente a las demandas del entorno.