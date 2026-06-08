Jornada ambiental en la Escuela Secundaria N.º 5 de Altos de San Joaquín

En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Secretaría de Producción y Desarrollo de General Rodríguez realizó una jornada de concientización y educación ambiental en la Escuela Secundaria N.º 5 del barrio Altos de San Joaquín.

La propuesta incluyó talleres de compostaje y huerta, además de la entrega de plantines producidos en el vivero municipal. Asimismo, estudiantes, docentes y representantes de la comunidad educativa participaron de tareas de forestación dentro del establecimiento.

La iniciativa tuvo como objetivo promover prácticas sustentables y fortalecer la conciencia ambiental entre las y los jóvenes, fomentando el compromiso con el cuidado del entorno y los recursos naturales.

A través de estas acciones, se busca seguir impulsando espacios de aprendizaje y participación que contribuyan a la construcción de una comunidad más comprometida con el ambiente.

Municipalidad de General Rodríguez