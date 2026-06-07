Sociedad

Kicillof destacó que la despedida al Indio Solari transcurre con tranquilidad

Posted on by rodrigos
07
Jun

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el desarrollo de la despedida de Carlos “Indio” Solari en Avellaneda y aseguró que la jornada transcurre “en calma y en paz”, en el marco de una convocatoria multitudinaria que reúne a miles de fanáticos de todo el país.

El mandatario señaló que desde el primer momento la Provincia puso a disposición sus recursos para acompañar la organización del homenaje popular y garantizar que los seguidores del músico puedan darle el último adiós de manera ordenada.

Kicillof describió la ceremonia como una “despedida popular y masiva” y remarcó la magnitud de la convocatoria, con una extensa fila de personas que continúa llegando al predio para participar del velatorio.

Asimismo, destacó el comportamiento de los asistentes y el trabajo coordinado entre la Provincia, el Municipio y la familia del artista para que la jornada se desarrolle con normalidad.

En ese sentido, recordó que se desplegó un importante operativo de seguridad y salud para acompañar el evento.

Durante sus declaraciones, el gobernador también expresó su pesar por la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y resaltó la huella que dejó en la cultura popular argentina, al señalar que su obra marcó a varias generaciones de seguidores.