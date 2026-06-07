Miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Avellaneda

Una multitud de seguidores de Carlos Alberto “Indio” Solari participa este domingo del velatorio del histórico músico en el microestadio municipal “José María Gatica”, ubicado en el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, partido de Avellaneda.Desde la noche del sábado, cientos de personas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del predio para participar de una vigilia en homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con el correr de las horas, miles de fanáticos provenientes de distintos puntos del país se sumaron a la despedida, generando una masiva convocatoria.Debido a la gran cantidad de asistentes, el velatorio comenzó una hora antes de lo previsto.

En el lugar, los seguidores del artista se acercan para dejar ofrendas, cantar sus canciones y rendirle homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Ante la magnitud del evento, se desplegó un importante operativo de seguridad y asistencia sanitaria, con presencia policial, ambulancias, postas de emergencia y personal de salud para acompañar el desarrollo de la jornada.

Desde las redes oficiales del músico, la familia informó que la despedida ya se encuentra en marcha y destacó el clima de respeto y emoción con el que miles de personas se acercan a darle el último adiós al artista.